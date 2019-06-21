В Таллинне упали цены на топливо: бензин стоит дешевле, чем в Риге

В Таллинне снизились цены как на 95-й, так и 98-й бензин, а также на дизельное топливо за неделю на восемь центов, сообщает Postimees со ссылкой на BNS.

Цены на бензин в Риге остались на уровне прошлой недели. А стоимость дизеля снизилась за неделю на один цент.

В Вильнюсе цены на бензин снизились на один цент, а на дизель остались на прежнем уровне.

Самый дорогой из столиц Балтии бензин продает в Риге, где цена на 95-й бензин в пятницу в полдень составляла 1,289 евро за литр. Это выше стоимости бензина в Таллинне и Вильнюсе на 0,5 и 12,9 центов соответственно.

Стоимость 98-го бензина в Риге составляет 1,349 евро, что на один цент больше, чем в Таллинне, и на 11,5 центов больше, чем в Вильнюсе.