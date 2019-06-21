Сборная Эстонии по фехтованию осталась в Германии без наград

После двух побед над Францией и Польшей наша команда уступила в 1/2 финала Дании 32:40, а в матче за бронзу и Венгрии 25:36.

К сожалению наши шпажисты сразу же проиграли несколько миниматчей подряд, позволив венграм оторваться в счете на девять очков, 8:17. Хотя Руслан Есков и сократил несколько венгерский гандикап, но победа Руслана оказалась в матче за брозну единственной для сборной Эстонии. После поражения Марно Аллика 0:5 счет в противостоянии стал 12:24 и судьба третьего места была решена - победа отправляется к братьям-венграм.