С закрытием линий Nordica места могут потерять около десяти работников

Об этом BNS сообщила в пятницу член правления Nordica Кристи Оякяэр.

«В качестве услуги мы продаем возможность пользоваться нашими самолетами, мы продолжим оказывать полетные услуги и будем продавать их другим крупным авиапредприятиям в Европе, среди других — нашим партнерам по сотрудничеству — LOT и SAS. Однако ведутся переговоры и с другими предприятиями», - добавила Оякяэр.

«Для наших работников ничего не изменится, численность бортового персонала и количество самолетов у нас останутся прежними. В административном плане в основном сохранят свои места и все остальные работники», - добавила Оякяэр.

По словам члена правления Nordica, сохраняется реальная возможность того, что с изменением конкурентной ситуации в будущем откроются новые линии.

«Сейчас из Таллинна полеты совершают авиакомпании LOT, SAS, Wizz Air, Norwegian и Air Baltic. Рынок насыщен. Если кто-нибудь из них покинет рынок и мы поймем, что конкурентная ситуация меняется в благоприятную для нас сторону, или возникнет необходимость в важном для нас маршруте, то тогда с помощью ресурсов Regional Jet мы будем готовы вернуться на эти линии».

На данный момент у Nordica не осталось стратегически важных маршрутов, которые не обслуживали бы другие авиафирмы. «Мы поддерживаем авиасообщение с 37 аэропортами назначения, и только Тронхейм остается направлением, куда из Таллинна летают самолеты только Nordica и куда ни одна другая фирма пока летать не планирует», - добавила Оякяэр.