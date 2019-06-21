Пьяный мужчина сбросил с крыши пятиэтажки люк: пострадал припаркованный у дома автомобиль

До приезда полиции позвонивший на номер 112 человек следит за хулиганом, чтобы он не смог сбежать с места событий, передает Sakala.

Полицейские установили, что бушевавший на крыше 31-летний мужчина был пьян, и отвезли его в вытрезвитель. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала производство о проступке.

Позже хулиган не смог объяснить свой поступок, поскольку вообще не помнил ничего, что произошло ночью.