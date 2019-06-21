Пьяный мужчина сбросил с крыши пятиэтажки люк: пострадал припаркованный у дома автомобиль

В ночь на пятницу в 3.30 полиция получила вызов в Вильянди на Мяннимяэ-теэ, где с крыши многоквартирного дома мужчина выбросил люк вентиляционной шахты. Люк повредил один автомобиль, размер ущерба выясняется.
До приезда полиции позвонивший на номер 112 человек следит за хулиганом, чтобы он не смог сбежать с места событий, передает Sakala.
Полицейские установили, что бушевавший на крыше 31-летний мужчина был пьян, и отвезли его в вытрезвитель. Для выяснения обстоятельств случившегося полиция начала производство о проступке.
Позже хулиган не смог объяснить свой поступок, поскольку вообще не помнил ничего, что произошло ночью.
Припаркованные возле домов Мяннимяэ автомобили и ранее становились жертвами пьяных людей. В конце апреля пьяный 22-летний мужчина запрыгнул на крышу одной припаркованной машины, чтобы пробежаться по крышам рядом припаркованных автомобилей, но был пойман очевидцем и передан полиции.