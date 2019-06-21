Полиция выйдет на улицы в усиленном составе
Полиция будет работать на праздники в усиленном составе, чтобы оказывать необходимую помощь и успокаивать дорожное движение, сообщает Департамент полиции и погранохраны.
"Полиция к Иванову дню готова, уже с сегодняшнего утра на шоссе было больше патрулей, чтобы успокоить дорожное движение", – сказала ведущий чиновник охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
Во время праздников внимание полицейских будет прежде всего направлено на задержание водителей, превышающих разрешенную скорость и управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
„Наше отношение к нарушениям будет строгим, но трезвым и адекватным водитель должен быть не ради полиции, а прежде всего ради себя самого и своих близких. Для того, чтобы безопасно добраться с праздника домой, надо заранее договориться, кто в вашей компании будет трезвым водителем, – говорит Лойго. - Иванов день является зачастую тем днем, когда устанавливаются новые рекорды по числу задержанных пьяных водителей. Например, в прошлом году 24 июня полицейские задержали 100 нетрезвых водителей и это не тот рекорд, когда чем больше, тем лучше".
"Прогноз обещает на праздники хорошую погоду и я призываю провести эти дни так, чтобы не понадобились ни помощь медиков, ни вмешательство полиции. Не надо портить какой-то глупой выходкой праздник ни себе, ни близким и окружающим", – добавила майор полиции.