Полиция выйдет на улицы в усиленном составе

„Наше отношение к нарушениям будет строгим, но трезвым и адекватным водитель должен быть не ради полиции, а прежде всего ради себя самого и своих близких. Для того, чтобы безопасно добраться с праздника домой, надо заранее договориться, кто в вашей компании будет трезвым водителем, – говорит Лойго. - Иванов день является зачастую тем днем, когда устанавливаются новые рекорды по числу задержанных пьяных водителей. Например, в прошлом году 24 июня полицейские задержали 100 нетрезвых водителей и это не тот рекорд, когда чем больше, тем лучше".