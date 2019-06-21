Житель Эстонии обратился в полицию из-за странного поведения водителя Volkswagen

«По словам звонившего, к нему приблизился светлый Volkswagen Sharan, в котором сидели мужчина и женщина. Мужчина с русским акцентом предложил купить генератор», - говорится в соцсетях на странице молодежной полиции и участковых волости Тори. Также в сообщении отмечается, что, согласно показаниям информатора, другим жителям Суйгу предлагали тот же товар.

Полиция рекомендует избегать сомнительных сделок и сообщать о подобных инцидентах по номеру 112 или участковому. «Чем быстрее информация дойдет до полиции, тем с большей вероятностью будет возможным установить личности и проверить их деятельность», - передает полиция.

Если что-то предлагают купить из рук в руки, полиция рекомендует избегать таких сделок, поскольку происхождение товара неизвестно и речь может идти о подделке или украденном предмете.