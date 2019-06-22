Фото: в Таллинне продается квартира на пляже

В доме, стоящем прямо на пиритаском пляже, продается двухкомнатная квартира со всеми удобствами. Другую такую в Таллинне вряд ли найдешь.

Площадь квартиры 56 м2, но к этому добавляется просто огромный балкон с боковым видом на море. Выход на балкон из гостиной. Квартира очень светлая, это достигается за счет больших окон и продуманного интерьера.

ФОТО: KV.EE

Планировка квартиры практична и хорошо продумана. В состав квартиры входит прихожая (5,1 м2), ванная (6 м2), спальня с вместительной гардеробной (16,4 м2), отдельная угловая кухня и просторная гостиная с окнами в пол. В гостиной есть возможность строительства камина.

В прихожей большой встроенный шкаф. Кухонная мебель оснащена всей необходимой бытовой техникой фирм AEG и Electrolux: интегрированный холодильник, электроплита и гриль, духовка, вытяжка, винный холодильник. Вся мебель и предметы декора (кроме личных вещей) включены в цену квартиры.

ФОТО: KV.EE

Дом расположен в уникальном месте: невероятная близость к морю и сосновому лесу, возможность пользоваться променадом и велосипедными дорожками, потрясающие виды дорогого стоят...