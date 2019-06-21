Четыре года тюрьмы за изнасилование ребенка: вынесен пятый приговор по делу о серии сексуальных преступлений в Оулу

В Финляндии уездный суд Оулу приговорил Мохамеда Али Османа 1993 года рождения к четырем годам тюремного заключения за жестокое изнасилование и сексуальную эксплуатацию ребенка.
Согласно вердикту, преступления были совершены в августе, сентябре и октябре 2018 года в частной квартире. На момент преступления жертве было 13 лет, а преступнику 25, передает Yle.
Преступник и жертва познакомились в Facebook, поддерживали связь через социальные сети и встречались три раза в квартире мужчины.
Приговор является частью широкомасштабного расследования серии сексуальных преступлений, фигурантами которых являются восемь граждан иностранного происхождения.