Пт, 21.06.2019
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Четыре года тюрьмы за изнасилование ребенка: вынесен пятый приговор по делу о серии сексуальных преступлений в Оулу

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Плачущая девочка. Иллюстративное фото.

ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

В Финляндии уездный суд Оулу приговорил Мохамеда Али Османа 1993 года рождения к четырем годам тюремного заключения за жестокое изнасилование и сексуальную эксплуатацию ребенка.

Согласно вердикту, преступления были совершены в августе, сентябре и октябре 2018 года в частной квартире. На момент преступления жертве было 13 лет, а преступнику 25, передает Yle.

Преступник и жертва познакомились в Facebook, поддерживали связь через социальные сети и встречались три раза в квартире мужчины.

Приговор является частью широкомасштабного расследования серии сексуальных преступлений, фигурантами которых являются восемь граждан иностранного происхождения.

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