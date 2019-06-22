Шокирующие фото: жители Эстонии до сих пор не поняли, из чего жечь костры в Иванову ночь

Перед праздниками Инспекция по охране окружающей среды организует рейды, чтобы убедиться: на кострах Ивановой ночи будет гореть то, что разрешено сжигать. К сожалению, выясняется, что люди до сих пор не понимают, что можно жечь, а что нельзя, пишет Kodustiil.