Сб, 22.06.2019
Человечное и дружественное государство сделает все, чтобы сохранить своих граждан. Кейт Пентус-Розиманнус
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Шокирующие фото: жители Эстонии до сих пор не поняли, из чего жечь костры в Иванову ночь

Шокирующие фото: жители Эстонии до сих пор не поняли, из чего жечь костры в Иванову ночь

ФОТО: Keskkonnainspektsioon

Перед праздниками Инспекция по охране окружающей среды организует рейды, чтобы убедиться: на кострах Ивановой ночи будет гореть то, что разрешено сжигать. К сожалению, выясняется, что люди до сих пор не понимают, что можно жечь, а что нельзя, пишет Kodustiil.

Например, найдены уже приготовленные к празднику кучи из автомобильных шин, крашеного дерева, одежды и разного мусора . Департамент охраны окружающей напоминает, что разрешено сжигать только не пропитанную краской или лаком древесину, картон и бумагу.

ФОТО: Keskkonnainspektsioon

«Прошли те времена, когда на костре Ивановой ночи сжигали старые шины, потому что они давали густой столб черного дыма. Огонь костра Ивановой ночи должен быть чистым!» - инспеция призывает всех быть благоразумными.

ФОТО: Keskkonnainspektsioon

Костер Ивановой ночи не должен становиться местом для сжигания мусора, и о нарушениях можно (и нужно!) сообщать по телефону 1313 или написать по адресу 1313@112.ee.

ФОТО: Keskkonnainspektsioon

Информация о том, что можно сжигать на костре, а что нельзя, находится ЗДЕСЬ.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ