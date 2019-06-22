Фото: почувствуйте руку дизайнера в оформлении квартиры в Таллинне

Эта жемчужина современного дизайна находится в деревянном доме постройки XIX столетия. Трехкомнатная квартира площадью 60,4 квадратных метра полностью реновирована и готова к встрече с новыми хозяевами.
Уютная квартира так преобразилась с помощью профессионального дизайнера интерьера. Скандинавскому стилю добавлено немного романтики, а старинные элементы встречаются с современными удобствами.
Квартира состоит из прихожей, просторной гостиной с открытой кухней, двух спален и санузла. В цену квартиры включена стоимость парковочного места в закрытом дворе.
Ознакомьтесь с подробностями, которые можно найти на портале недвижимости KV.EE.