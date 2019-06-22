Пожалуй, опытный и знающий свое дело бренд-шеф всех ресторанов всех паромов компании Tallink Анти Лепик уделил журналистам так много времени впервые. Приняв нас на пароме Victoria I, который курсирует между Таллинном и Стокгольмом, он прочел целую лекцию. И проиллюстрировал свои слова вкусными примерами.

В создании нового меню, в которое вошло свыше 150 блюд, участвовали более 50 членов кулинарной команды Tallink. В процессе работы повара опирались как на собственный опыт, так и на вкусы и предпочтения пассажиров.

Сотрудничество с местными производителями и поставщиками

По словам шеф-повара Tallink Grupp Анти Лепика, концепция ресторанов-буфетов изменилась: привычный традиционный шведский стол сегодня превратился в настоящий рынок с огромным выбором, где можно одновременно отведать рыбы и морепродуктов, мяса, веганских блюд, а также закусок в стиле азиатской уличной кухни.

Анти Лепик. ФОТО: Вера Копти.

«Меню судового ресторана должно подходить каждому пассажиру, поэтому доработка меню ведется постоянно – на основании полученных от клиентов отзывов и с учетом преобладающих кулинарных трендов. При создании меню для шведского стола на качестве не экономят – то, что невозможно в силу каких-либо ограничений приготовить на судовой кухне, делают на суше наши проверенные партнеры. В результате клиенты получают блюда, которых больше нигде нельзя найти», - отметил Анти Лепик.

Отличительной чертой меню буфета нынешнего лета являются продукты мелких производителей региона Балтийского моря – они представлены как самостоятельными блюдами, так и ингредиентами других блюд. Так, в нашем ассортименте, например, представлена эстонская ветчина из лосятины, финская запеченная баранина, хлебобулочная продукция шведских пекарей. Привлечение местных производителей не только обогащает меню, но и оживляет предпринимательство в нашем регионе.

Например, добавив в меню блюда, приготовленные из выловленного в Чудском озере леща, мы косвенно обеспечили работой несколько человек в рыболовецкой промышленности этого района. А пассажиры наших паромов могут попробовать маринованного леща и крем из леща горячего копчения.

«Если бы малые производители были способны обеспечивать спрос и ежемесячно производить 500 килограммов сыра, то, вполне вероятно, что все сырье мы бы закупали исключительно у малых производителей в Эстонии и других странах региона, которые обслуживают суда Tallink», – добавил Лепик.

Почетное место на столе в Северных странах занимает рыба. В конце прошлого года концерн Tallink удостоился сертификата MSC, который свидетельствует о соответствии продукции экологическим стандартам добычи и переработки. Это стало для Tallink долгожданной наградой, ведь компания на протяжении долгого времени последовательно прилагает усилия по продвижению устойчивой деятельности среди партнеров, а предлагаемые на судах сельдь и креветки выловлены ответственным способом без причинения вреда мировым запасам рыбы и морепродуктов.

ФОТО: Tallink

Расширенный ассортимент настоящего азиатского стрит-фуда и зеленый рынок

Еще один повод порадоваться – расширение ассортимента аутентичной азиатской уличной еды. Вдохновение шеф-повар черпал в морском путешествии в компании представителей туристических фирм из Японии, Кореи, Китая и Таиланда. «Я попросил их назвать пять блюд, которые наиболее близки жителям Азии, – рассказал Лепик. – Это оказались лапша, карри, азиатские пельмени, куриное мясо, лепешки наан и, конечно же, круглозерный рис, из которого готовят суши и не только. Все это можно будет отведать в нашем меню азиатского стрит-фуда».

ФОТО: Tallink

На столах стрит-фуда на судах Tallink ценители азиатской кухни смогут, в числе прочего, оценить стир-фрай с лапшой, карри с нутом, чечевицей и тофу, пельмени гёдза с овощной начинкой, пряным майонезом и салатом из кудрявой капусты и редиса, куриные крылышки в остром соусе, свиную грудинку с соусом-барбекю в корейском стиле, а также суп мисо – конечно же, с традиционными водорослями вакаме и тофу.

Веганы, вегетарианцы и прочие ценители всего свежего и зеленого найдут широкий ассортимент подходящих блюд на зеленых рынках ресторанов-буфетов судов Tallink. На Green Market можно найти овощи, зелень, салаты, намазки и прочие интересные и полезные альтернативы продуктам животного происхождения, но подходящие для веганов блюда есть и в других зонах шведского стола – их можно легко определить по зеленым табличкам.

Девять детей из десяти похвалили меню детского стола Tallink

Особое внимание на судах Tallink уделено детскому меню – оно составлено с учетом детских предпочтений, и при этом все продукты на сто процентов натуральные и не содержат консервантов. «Паром – не место, чтобы пытаться изменить детские пищевые предпочтения. Этим пусть занимаются родители дома. Мы же стремимся предлагать отличные впечатления от поездки (в частности, гастрономические) для все семьи, а широкий ассортимент вкусных блюд в нашем меню найдут и родители, и дети», – сказал Лепик.

«Составляя меню детского стола, мы обратились за помощью к самим детям – именно они дегустировали блюда и давали честные отзывы.

К радости кулинарной команды Tallink, детям блюда понравились – девять из десяти похвалили меню.

Затем мы внесли в меню некоторые изменения, чтобы голодным не остался ни один ребенок», – рассказал шеф.

Особенно высоко маленькие гурманы оценили томатный соус с фаршем – в нем использована только говядина и, конечно же, он не содержит никаких консервантов. Из говядины приготовлены и классические шведские тефтели, которые скорее можно назвать фрикадельками – их специально сделали небольшими с учетом детских предпочтений.

ФОТО: Tallink

Также в детское меню вошли и излюбленные хрустящие наггетсы – они приготовлены из куриного филе и приправлены только солью и перцем. Разумеется, нашлось на детском столе место и свежим овощам – из них ребенок может составить салат в соответствии со своими предпочтениями. А на десерт – воздушные блинчики с вареньем.