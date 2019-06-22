Бабушка, которая помогла поймать убийцу таксиста

Журналист Postimees Георгий Белтадзе вместе с фотографом Мадисом Синивеэ запрыгивают в красную машину Mazda, которая везет их из Таллинна в Набала. На часах без пятнадцати четыре. Около получаса назад руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани сообщил на пресс-конференции, что совершивший убийство в творческом городке Теллискиви в Таллинне Юримяэ покончил с собой на остановке «Набала». Он выстрелил себе в голову, когда увидел приближающихся полицейских. Это произошло около половины третьего.

На подходе к поселению Набала дорога Курна-Тухала перекрыта полицейской лентой в оба направления. На обочине дороги стоит несколько автомобилей и один автобус. Водитель сидит на пассажирском сиденье и задумчиво держится за голову. Из возможных вариантов — развернуться и уехать ни с чем или сворачивать направо на Кулднока-теэ.

Немного вдали возле автобусной остановки — за линией — находятся фотографы, операторы и журналисты.

Возле дорожного указателя сидят три мальчика. На первый взгляд можно сказать, что они ходят в начальную школу. Оказалось, что они слышали выстрелы, поскольку находились поблизости. Один из них показывает рукой за остановку, где в нескольких десятков шагов от нее находится парник. «Там играли», - поясняет другой мальчик.

На вопрос, кто вызвал полицию. Один мальчик показывает на друга и отвечает: «Вызвала его бабушка». И показывает рукой в сторону улицы Кульднока, где героиня дня сидит с другой женщиной на траве.

Линда видела сидящего на автобусной остановке Райво Юримяэ в течение дня три раза. В первый раз в 11.44, когда гуляла с собакой. Во второй раз около половины первого. И третий раз она увидела Юримяэ в половину второго. Тогда Линда и поняла, о ком идет речь. Помогли переданные полицией приметы подозреваемого и его фотография (темноволосый, темный пиджак и темные брюки) с камеры наблюдения, опубликованная в СМИ.

Линда рассказала, что на первый взгляд он не представлял никакой угрозы. «Спокойно сидел на скамейке. С напряженным лицом смотрел по сторонам. Возле была бутылка с водой, - рассказывает она. - Подумала: "Интересно, кто он". Я живу тут более 50 лет и его никогда раньше не видела».

Она вернулась домой и позвонила сыну. «Спросила, что делать. Он ответил: "Если ты на 100 процентов уверена, звони в полицию!" Но я не была абсолютно уверена. Скорее на 99,99 процентов», - говорит она.

Линда все же решилась и позвонила в Центр тревоги. По ее словам, прошло около 40 минут до того, как стражи порядка появились на месте.

Она говорит, что хотя убивший человека Юримяэ выглядел спокойным, она в ожидании полиции испытывала небольшой страх. «Кто знает, что творится в голове у человека?! Особенно, когда он в таком тяжелом состоянии. У меня еще и внуки в гостях. Двери закрыли на всякий случай. Но выходила один раз во двор, чтобы посмотреть, что он делает. Не знаю, что могло случиться».