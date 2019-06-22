Без вести пропавшая 28-летняя женщина найдена

Сегодня в 15.13 пропавшая женщина позвонила по номеру 6616776 и сообщила, что она здорова и с ней все в порядке, однако у нее были причины, по которым она хотела и хочет приватности. Полиция с этим считается и не предает гласности связанные с исчезновением обстоятельства. Женщина направилась в полицейский участок, где ее поиски будут официально завершены.