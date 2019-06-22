Без вести пропавшая 28-летняя женщина найдена

Фонд Kadunud («Пропавшие») просил у людей помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины. К настоящему моменту женщина вышла на связь и сообщила, что с ней все в порядке, сообщил фонд в Facebook.
Сегодня в 15.13 пропавшая женщина позвонила по номеру 6616776 и сообщила, что она здорова и с ней все в порядке, однако у нее были причины, по которым она хотела и хочет приватности. Полиция с этим считается и не предает гласности связанные с исчезновением обстоятельства. Женщина направилась в полицейский участок, где ее поиски будут официально завершены.
Полиция благодарит всех, кто в течение последних 20 часов по всей Эстонии реагировал на поиски пропавшей, ездил и проверял разные регионы – вы замечательные люди.