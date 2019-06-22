Ее жизни угрожает опасность: без вести пропала 28-летняя женщина
Фонд Kadunud («Пропавшие») просит у людей помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины, передает Postimees.
«Просим помощи в поисках без вести пропавшей утром в пятницу, 21 июня, в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины. Она исчезла вместе с автомобилем Renault Megane, номер которого 698 BRT, - пишет фонд. - Есть основание полагать, что ее жизни угрожает опасность».
Рост пропавшей 163 см, она стройная. Насколько известно, на ней было белое платье с разноцветными цветами, а на голове бело-розовый платок. Личные вещи она оставила дома.
Всех, кто со вчерашнего утра видел изображенную на фотографии женщину или ее автомобиль, просят незамедлительно позвонить на круглосуточный номер фонда Kadunud 661 6776 или в Центр тревоги по номеру 112. При необходимости гарантируется анонимность.