Ее жизни угрожает опасность: без вести пропала 28-летняя женщина

«Просим помощи в поисках без вести пропавшей утром в пятницу, 21 июня, в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины. Она исчезла вместе с автомобилем Renault Megane, номер которого 698 BRT, - пишет фонд. - Есть основание полагать, что ее жизни угрожает опасность».

Рост пропавшей 163 см, она стройная. Насколько известно, на ней было белое платье с разноцветными цветами, а на голове бело-розовый платок. Личные вещи она оставила дома.