Российский бизнесмен замуровал дверь в отобранную за долги квартиру

Предположительно, проход в квартиру кирпичами заложил бывший собственник — уральский бизнесмен, бывший совладелец сети алкомаркетов «Магнум» Григорий Савинов. С начала 2018 года в отношении Савинова введена процедура банкротства, которую он инициировал самостоятельно.

По данным портала, семья предпринимателя въехала в дом на улице Хохрякова больше десяти лет назад. Савиновы одновременно приобрели две квартиры — площадью 122 и 90 квадратных метров — и объединили их. При этом перепланировка не была оформлена, и формально на аукционе еще в 2017 году за долги была реализована одна, 122-метровая квартира.

Но новый собственник не смог заселиться в жилое помещение — бывшие хозяева просто не отдавали ему ключи. В итоге в конфликт пришлось вмешаться приставам. В их присутствии мастер взломал дверной замок и открыл дверь в квартиру, но за ней обнаружилась кирпичная стена. Ее пришлось разрушить.