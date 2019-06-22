Подробности биографии стрелка: последние два месяца Райво работал таксистом

По словам владельца Vaba Takso Пеэпа Хейнлоо, Юримяэ держался в стороне от коллектива и особо не общался с другими. Но в то же время в течение двух месяцев проблем с ним не возникало.

Другое мнение об Юримяэ осталось у его прежнего работодателя Эйнара Авасту из Eincar Grupp. Юримяэ работал там дальнобойщиком и перевозил товар по Европе.

По словам Авасту, произошло несколько инцидентов, когда он обещал напасть на других работников, если они с ним не соглашались.

«Он так и говорил, что "я тебя изобью". У него была странная манера речи», - вспоминает Авасту, добавляя, что Юримяэ работал в их предприятии до конца прошлого года.

До того, как стать дальнобойщиком, Юримяэ непродолжительное время работал охранником в Таллиннской тюрьме. Он не закончил Академию МВД, поскольку не сдал выпускной экзамен.

Юримяэ вырос в Рапламаа в волости Кехтна в Кеава. По словам знакомого, он жил на первом этаже многоквартирного дома. Друзей у него тогда особо не было.

«Он всегда был тем, кто должен одержать победу, неважно, что за спор был или о чем рассуждали», - рассказывает давний знакомый о временах, когда Юримяэ был подростком. Если сначала с Юримяэ удавалось ладить, то позже стали возникать ссоры, одна из которых закончилась тем, что Юримяэ брызнул в лицо одному мальчику перцовым газом.

Лея Карьяне, которая была классной руководительницей Юримяэ с пятого по девятый классы в Кехтнаской школе, рассказала, что Юримяэ в основной школе был очень тихим и держался сам по себе.

Карьяне помнит его как спокойного ученика, у которого не было и увлечений: он не занимался спортом, после школы всегда шел домой. «Какой-то агрессии не проявлял», - говорит она.