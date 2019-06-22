Почему за год не смогли продать один из самых известных домов в мире?

Год назад этот дом, находящийся в США, приобрел широкую известность во всем мире. Совершенно обычный снаружи, внутри он поражает обилием дизайнерского китча, считает Realtor.

ФОТО: realtor.com

Нынешний собственник недвижимости - настоящий фанат китча, отдавший не одно десятилетие обустройству дома и созданию дизайна в своем вкусе. Поэтому неудивительно, что когда человек решил продать дом, фотографии его интерьеров распространились по всему миру, как лесной пожар.

Тем не менее, такая популярность оказала продаже дома медвежью услугу. «Я никогда не был так внимателен ни к одному из объектов, но, к сожалению, все было бесполезно, скорее наоборот. Посмотреть дом пришло только несколько человек», - сказал маклер Бенджамин Несс.

ФОТО: realtor.com

За год продавцу пришлось снизить цену, но это не увеличило количество заинтересованных лиц. Несс все-таки предполагает наличие потенциальных покупателей, желающих приобрести такой известный и необычный объект. Их останавливает только то, что вокруг будут постоянно слоняться незнакомые люди, чтобы поглазеть на дом, о котором они читали.