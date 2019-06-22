Закрытие линий Nordica: скажется ли это на работе Таллиннского аэропорта?

«Если посмотреть на те линии, на которых произойдут изменения, то в последние годы конкуренция в Таллинне стала настолько плотной, что почти на всех маршрутах есть альтернативные перевозчики», - пояснил Пяргмяэ в интервью BNS.

Из пяти закрываемых в конце октября авиалиний Nordica только на линии Таллинн-Тронхейм у эстонской авиафирмы нет конкурента. По словам Пяргмяэ, это направление с малым пассажирооборотом является нишевым.

«На всех остальных направлениях работают по одному, а на некоторых и несколько конкурирующих между собой авиаперевозчиков, например, на линии Таллинн-Стокгольм на сегодня четыре авиакомпании», - сообщил коммерческий директор аэропорта.

По словам Пяргмяэ, в процессе уплотнения расписания для аэропорта на первом месте усиление сотрудничества с нынешними перевозчиками. «Уже работающие авиакомпании — это всегда лучший выбор, поскольку они уже хорошо знакомы с местной клиентурой, у них в Эстонии уже есть партнеры, создана клиентская база. Им проще работать на имеющемся рынке. А новичку на нашем рынке еще потребуется время на то, чтобы втянуться в работу», - отметил он.

Вместе с тем, по словам Пяргмяэ, аэропорт постоянно ведет переговоры и с новыми потенциальными перевозчиками. «Мы постоянно поддерживаем контакт со всеми теми авиакомпаниями, которые проявляют хоть малейший интерес к эстонскому рынку. Если мы увидим возможность и авиафирма за эту возможность ухватится, то несомненно в ближайшие годы в Таллинне появятся и новые перевозчики. Но это уже самой фирме решать, когда и на какой линии она начнет у нас работать».

В конце октября этого года государственная авиакомпания Nordica завершит обслуживание из Таллинна пяти ставших убыточными авиалиний — в Киев, Копенгаген, Тронхейм, Вену и Вильнюс.