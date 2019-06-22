Закрытие линий Nordica: скажется ли это на работе Таллиннского аэропорта?

Закрытие пяти линий эстонской авиакомпании Nordica предстоящей осенью особенно не скажется ни на обслуживании клиентов в Эстонии, ни на работе столичного аэропорта, утверждает коммерческий директор предприятия Tallinna Lennujaam Ээро Пяргмяэ.
«Если посмотреть на те линии, на которых произойдут изменения, то в последние годы конкуренция в Таллинне стала настолько плотной, что почти на всех маршрутах есть альтернативные перевозчики», - пояснил Пяргмяэ в интервью BNS.
Из пяти закрываемых в конце октября авиалиний Nordica только на линии Таллинн-Тронхейм у эстонской авиафирмы нет конкурента. По словам Пяргмяэ, это направление с малым пассажирооборотом является нишевым.
«На всех остальных направлениях работают по одному, а на некоторых и несколько конкурирующих между собой авиаперевозчиков, например, на линии Таллинн-Стокгольм на сегодня четыре авиакомпании», - сообщил коммерческий директор аэропорта.
По словам Пяргмяэ, в процессе уплотнения расписания для аэропорта на первом месте усиление сотрудничества с нынешними перевозчиками. «Уже работающие авиакомпании — это всегда лучший выбор, поскольку они уже хорошо знакомы с местной клиентурой, у них в Эстонии уже есть партнеры, создана клиентская база. Им проще работать на имеющемся рынке. А новичку на нашем рынке еще потребуется время на то, чтобы втянуться в работу», - отметил он.
Вместе с тем, по словам Пяргмяэ, аэропорт постоянно ведет переговоры и с новыми потенциальными перевозчиками. «Мы постоянно поддерживаем контакт со всеми теми авиакомпаниями, которые проявляют хоть малейший интерес к эстонскому рынку. Если мы увидим возможность и авиафирма за эту возможность ухватится, то несомненно в ближайшие годы в Таллинне появятся и новые перевозчики. Но это уже самой фирме решать, когда и на какой линии она начнет у нас работать».
В конце октября этого года государственная авиакомпания Nordica завершит обслуживание из Таллинна пяти ставших убыточными авиалиний — в Киев, Копенгаген, Тронхейм, Вену и Вильнюс.
Одновременно Nordica прекратит перевозки под своим торговым знаком. Nordica и LOT подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым LOT примет от Nordica управление продажей билетов и обслуживанием клиентов.