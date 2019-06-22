Пять важных изменений в законодательстве, вступающих в силу с 1 июля

Торгово-промышленная палата составила обзор самых важных изменений в законах, которые начнут действовать с июля.

В публичный сектор можно отправлять только э-счета

В июле вступает в силу изменение Закона о бухгалтерском учете, в соответствии с которым в учреждения публичного сектора можно отправлять счета только в формате э-счетов (например, PDF), счета на бумаге и в электронном формате более приниматься не будут.

Подразделениями публичного сектора считаются государственные структуры и учреждения, подразделения местного самоуправления и учреждения подразделений местного самоуправления, прочие публично-правовые юридические лица и находящиеся под прямым или косвенным руководящим влиянием всех перечисленных выше учреждений фонды и целевые учреждения, недоходные объединения и коммерческие объединения.

Э-счет – это цифровой счет, который перемещается между информационными системами, например, из коммерческого программного обеспечения предприятия в программное обеспечение государственного учреждения.

Акциз на алкоголь снизится на 25 процентов

С 1 июля акцизные ставки на пиво, сидр и крепкие алкогольные напитки снизятся на 25 процентов. Это означает, что сумма акциза на 0,5 литра пива (5%) снизится на 0,1 евро, а одного литра водки — на 2,51 евро. Основная цель поправок — уменьшить активность приграничной торговли.

Увеличится срок давности по возмещению ущерба

Срок требований по ущербу, нанесенному в результате противоправной деятельности, а также требований, предъявленных на основании гражданского иска в рамках уголовного производства, будет составлять 20 лет. Например, если в судебном решении в пользу жертвы изымается компенсация за нанесение физических повреждений, то с июля срок истечения такого требования будет составлять 20 лет.

Срок истечения других требований гражданского права, например, требования об оплате покупки на основании договора купли-продажи или требования о выплате кредита на основании договора о кредите, по-прежнему составит десять лет.

Список получающих налоговые льготы НКО будет составляться быстрее

В начале июля вступают в силу поправка к Закону о подоходном налоге, согласно которой изменятся принципы обновления списка недоходных объединений, фондов и религиозных объединений, получающих льготы по подоходному налогу. В дальнейшем налоговый управляющий будет обновлять список организаций, пожертвования которым освобождены от подоходного налога, первого числа каждого месяца. На данный момент это происходит два раза в год.

Новые ограничения для сигарет