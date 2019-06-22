Стоимость биткоина достигла десяти тысяч долларов

На прошлой неделе криптовалюта превысила $9000, а его максимальная стоимость была $9322. Накануне последнего скачка биткоин находился на уровне $9700-9800.

Резкий рост криптовалюты, которого почти никто не ожидал, начался в этом апреле. С начала месяца цена криптовалюты выросла почти на сто процентов, c $4,1 тыс. до $8,3 тыс. Многие успели вспомнить 2017 год, когда за короткий промежуток времени биткоин подорожал с $990 до $20 тысяч. Однако после этого пика биткоин упал до трех тысяч долларов менее, чем за год.

Почему растет биткоин?

Биткоин, как не подкрепленная реальными активами валюта, сильно подвержена существующим вокруг нее настроениям. Запрет криптовалют в одной стране или легализация в другой провоцировали изменение его цены. После критического падения биткоина криптовалюты перестали привлекать так много внимания.

По мнению Лондонского брокера Дэвида Томаса из компании Globalblock, интерес к биткоину начал расти после преодоления планки в $6000. Инвесторы обратили внимание на криптовалюту и начали закупаться, провоцируя колебания курса.