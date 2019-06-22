Полиция: подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов
Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов — об этом заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани в интервью программе новостей Эстонского телевидения.
Обыск, проведенный на квартире подозреваемого в расстреле таксистов, 30-летнего Райво Юримяэ, также не дал полиции дополнительной информации о его образе жизни, мыслях и планах.
«Местом жительства, известным нам, Юримяэ особенно не пользовался и там дополнительной информации нам собрать не удалось. Сведения, которые помогли выйти на след подозреваемого, поступили полиции благодаря жителям Эстонии, социальным сетям, журналистам», - пояснил Яани.
Отвечая на вопрос, не считает ли полиция необходимым пересмотреть правила получения разрешения на оружие и проведения последующего контроля владельцев оружия, Яани отметил, что по его мнению эта процедура в Эстонии достаточно консервативна.