Полиция: подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов

Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов — об этом заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани в интервью программе новостей Эстонского телевидения.