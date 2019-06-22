Большая разница: смотрите, сколько одни и те же продукты стоят в Таллинне и Хельсинки

Финские СМИ неоднократно писали, как в Таллинне цены выросли на того же уровня или стали даже выше, чем в Хельсинки. Составленный Институтом конъюнктуры анализ показывает, что данные утверждения неверны — таллиннские цены гораздо ниже, пишет Postimees.
Институт конъюнктуры сравнил цены в двух городах на продукты, алкогольные и неалкогольные напитки, а также на различные услуги. Исследование показало, что цены на большинство товаров и услуг в Таллинне гораздо ниже, чем в Хельсинки.
По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, цены обычно пересматриваются с учетом внутренней инфляции и местной покупательской способностью. Также важно межгосударственное сравнение уровня цен.