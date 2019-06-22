Сб, 22.06.2019
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  • Большая разница: смотрите, сколько одни и те же продукты стоят в Таллинне и Хельсинки

Большая разница: смотрите, сколько одни и те же продукты стоят в Таллинне и Хельсинки

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Центр Хельсинки.

ФОТО: Madis Sinivee / Postimees/Scanpix Baltics

Финские СМИ неоднократно писали, как в Таллинне цены выросли на того же уровня или стали даже выше, чем в Хельсинки. Составленный Институтом конъюнктуры анализ показывает, что данные утверждения неверны — таллиннские цены гораздо ниже, пишет Postimees.

Институт конъюнктуры сравнил цены в двух городах на продукты, алкогольные и неалкогольные напитки, а также на различные услуги. Исследование показало, что цены на большинство товаров и услуг в Таллинне гораздо ниже, чем в Хельсинки.

По словам директора Института конъюнктуры Марье Йозинг, цены обычно пересматриваются с учетом внутренней инфляции и местной покупательской способностью. Также важно межгосударственное сравнение уровня цен.

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