Фото: огонь уничтожил жилой дом, люди чудом спаслись

На сообщение о пожаре второго уровня отреагировали усиленным составом: на место поспешили спасатели из Раквере и Вяйке-Маарья, а также добровольцы из Кадрина и Роэла. Когда спасатели приехали, здание полыхало открытым огнем. На данный момент спасатели ограничили распространение огня. Работы по тушению еще ведутся.