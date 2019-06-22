Фото: огонь уничтожил жилой дом, люди чудом спаслись

Сегодня, 22 июня, в 10.40 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в Раквере на улице Тарту, где загорелся жилой дом, сообщает Virumaa Teataja.
На сообщение о пожаре второго уровня отреагировали усиленным составом: на место поспешили спасатели из Раквере и Вяйке-Маарья, а также добровольцы из Кадрина и Роэла. Когда спасатели приехали, здание полыхало открытым огнем. На данный момент спасатели ограничили распространение огня. Работы по тушению еще ведутся.
Старый деревянный дом в 60 квадратных метров фактически уничтожен. Трое жителей чудом спаслись. Состояние здоровья двух людей медики скорой помощи проверили на месте.