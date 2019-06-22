Трое детей сорвались с аттракциона в Москве

"В субботу утром в отдел полиции поступило сообщение о сорвавшихся с аттракциона детях в парке в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое детей получили телесные травмы", - сказали в пресс-службе.

В МВД отметили, что в настоящий момент на месте проводится проверка.