Трое детей сорвались с аттракциона в Москве
Три ребенка в московском парке "Сокольники" упали с аттракциона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе московского главка полиции.
"В субботу утром в отдел полиции поступило сообщение о сорвавшихся с аттракциона детях в парке в Москве. Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что трое детей получили телесные травмы", - сказали в пресс-службе.
В МВД отметили, что в настоящий момент на месте проводится проверка.
Известно, что аттракцион вышел из строя в тот момент, когда дети висели вниз головой. Сотрудники парка отпустили крепежи, и трое несовершеннолетних упали на землю. Среди пострадавших — 11-летняя девочка, она не может двигаться, передает Telegram-канала «112».