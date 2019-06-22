Еще немного и упал бы в реку: лихач на BMW вылетел с дороги и приземлился в зарослях

На месте ДТП по-прежнему владельца ждет аварийный автомобиль BMW, который с помощью какого-то обрывка веревки пытались вытащить из зарослей.

Предположительно причиной аварии стала большая скорость. «Там скоростное ограничение в 30 км/ч. Вылетевший из-за поворота на гравийной дороге автомобиль практически приземлился носом в реку Онга», - говорит случайно оказавшийся на месте ДТП человек.