Сб, 22.06.2019
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  • Еще немного и упал бы в реку: лихач на BMW вылетел с дороги и приземлился в зарослях

Еще немного и упал бы в реку: лихач на BMW вылетел с дороги и приземлился в зарослях
Фото!

Место ДТП.

ФОТО: Erakogu

В волости Вяйке-Марья вблизи поселка Ракке по дороге на карьер Камарику заметны следы вчерашнего ДТП, сообщает Virumaa Teataja.

На месте ДТП по-прежнему владельца ждет аварийный автомобиль BMW, который с помощью какого-то обрывка веревки пытались вытащить из зарослей.

ФОТО: Erakogu

Предположительно причиной аварии стала большая скорость. «Там скоростное ограничение в 30 км/ч. Вылетевший из-за поворота на гравийной дороге автомобиль практически приземлился носом в реку Онга», - говорит случайно оказавшийся на месте ДТП человек.

ФОТО: Erakogu

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