Будущих молодоженов могут освободить от госпошлины

«Успех нашей страны основан на крепкой семье. Государство может с помощью различных мер ценить крепкую семью и посвящение людей друг другу », - заявил Сеэдер в пресс-сообщении партии. Различные исследования показывают, что семьи, в которых брак заключен между родителями официально, сохраняются дольше, поэтому страна должна дорожить этим. Снятие государственной пошлины за вступление в первый брак будет знаковым сообщением и его стоит поддержать.

По словам Рийны Солман, освобождение от госпошлины является местом принятия политических решений. «Сегодня государство выступает за институт брака, но, безусловно, можно предпринять дальнейшие шаги. Для смены имени по причине вступления в брак была установлена меньшая государственная пошлина, чем при смене имени по другим причинам. Однако это не значит, что государство не может сделать больше », - сказал она.