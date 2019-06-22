Корабли ВМФ России провели стрельбы на Балтике

"Проведены артиллерийские стрельбы по реальным воздушным и морским мишеням различной сложности, осуществлены глубинные бомбометания и поиск подводных лодок условного противника, выполнены минно-торпедные и тральные упражнения", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Манёвры в Финском заливе были плановыми, в них приняли участие свыше 10 кораблей и вспомогательных судов, информирует БФ.

"В целях безопасности на время проведения боевых стрельб морские полигоны были объявлены временно опасными для гражданского судоходства и авиации. В обеспечении безопасности на время учений были задействованы корабли и суда обеспечения Балтийского флота", - отмечается в сообщении.