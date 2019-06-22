Сб, 22.06.2019
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Путин запретил авиакомпаниям возить россиян в Грузию

Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS

Запрет на воздушные перевозки с территории России в Грузию вступает в силу 8 июля. Указ принят для "защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", передает dw.

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля, его текст был опубликован на сайте администрации президента РФ.

Указ был принят президентом для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Начиная с 8 июля туроператорам рекомендуется отказаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки в Грузию. Правительству РФ поручено обеспечить возвращение на родину российских граждан, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа.

Срок, в течение которого будет действовать указ, не называется. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заяивл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос издания РБК. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков. 

После разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на 21 июня оппозиционные активисты вновь собрались вечером перед зданием грузинского парламента. Наблюдатели сообщают, что на демонстрацию, которая проходила мирно, вышло около 10 тысяч человек, пишет агентство dpa.

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