Путин запретил авиакомпаниям возить россиян в Грузию

Запрет на воздушные перевозки с территории России в Грузию вступает в силу 8 июля. Указ принят для "защиты граждан РФ от преступных и иных противоправных действий", передает dw.
Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля, его текст был опубликован на сайте администрации президента РФ.
Указ был принят президентом для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Начиная с 8 июля туроператорам рекомендуется отказаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки в Грузию. Правительству РФ поручено обеспечить возвращение на родину российских граждан, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа.
Срок, в течение которого будет действовать указ, не называется. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заяивл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос издания РБК. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков.
После разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на 21 июня оппозиционные активисты вновь собрались вечером перед зданием грузинского парламента. Наблюдатели сообщают, что на демонстрацию, которая проходила мирно, вышло около 10 тысяч человек, пишет агентство dpa.