Путин запретил авиакомпаниям возить россиян в Грузию

Президент России Владимир Путин в пятницу, 21 июня, подписал указ о временном запрете для российских авиакомпаний перевозить пассажиров в Грузию. Указ вступает в силу с 8 июля, его текст был опубликован на сайте администрации президента РФ.

Указ был принят президентом для "защиты граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Начиная с 8 июля туроператорам рекомендуется отказаться от продажи путевок, предусматривающих перевозки в Грузию. Правительству РФ поручено обеспечить возвращение на родину российских граждан, которые временно находятся на территории Грузии, а также их багажа.

Срок, в течение которого будет действовать указ, не называется. Условием для отмены запрета на полеты российский авиакомпаний в Грузию должна стать "нормализация обстановки в стране", - заяивл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на запрос издания РБК. "Ситуация в Грузии должна нормализоваться, и должны исчезнуть любые угрозы для безопасности наших граждан", - подчеркнул Песков.