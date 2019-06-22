Фото и видео: очередь на паром растянулась на километры
В праздничные выходные желающих поехать на Сааремаа и Хийумаа гораздо больше, поэтому резко вырастают и очереди в порту.
По словам находящегося на месте репортера Pärnu Postimees, сегодня в 11.30 в порту Виртсу очередь из автомобилей растянулась почти на километр. Позднее очевидец рассказал Postimees, что очередь растянулась уже на несколько километров.
Поэтому желающим попасть на паром следует запастись временем: уже в полдень пассажиры без э-билета вынуждены были ждать в очереди час.
Стоит отметить, что на понедельник, 24 июня, большинство э-билетов по направлению Куйвасту-Виртсу уже распроданы, места можно найти только на отправления ранним утром.