Фото и видео: очередь на паром растянулась на километры

По словам находящегося на месте репортера Pärnu Postimees, сегодня в 11.30 в порту Виртсу очередь из автомобилей растянулась почти на километр. Позднее очевидец рассказал Postimees, что очередь растянулась уже на несколько километров.

Поэтому желающим попасть на паром следует запастись временем: уже в полдень пассажиры без э-билета вынуждены были ждать в очереди час.