Душевнобольной юноша годами стоит у подъезда одного дома. Он ждет родителей, которые его бросили

Жители поселка рассказывают, что Матисс постоянно слоняется по окрестностям - иногда он добродушен, живет в своем мире, порой и вербально агрессивен - кричит, ругается, чем временами пугает детей. Принимая во внимание психическое состояние молодого человека, большинству его прогулки не мешают.

Достаточно много времени Матисс проводит рядом с одним конкретным домом, рассказывают местные. Именно там вероятность встретить Матисса выше всего. Он ест семечки и радуется грозе.

Он говорит, что ждет рядом со своей квартирой. Правда, там уже никто не живет - раньше мальчик жил здесь с родителями. Он не знает, где они сейчас, но ждет, пока они вернутся домой.

Теперь за Матиссом присматривает бабушка, которая также живет в Приедайне. Она кормит внука, одевает, заботится о здоровье. Родители о парне забыли.

Как рассказала бабушка:

"У Матисса есть живые родители - мама и папа. Они жили все вместе. Но в один прекрасный день мать ушла. Отец работал в Риге, где тоже нашел свою любовь.

Матисса тогда совсем накрыло. Очень переживал. Еще до сих пор переживает. Он ждет маму назад. А она и не интересуется сыном.

Я была в сиротском суде, однажды поругалась с Эрикой (мамой Матисса). Она написала заявление в полицию о том, что я угрожаю. Ну не нужен им больше сын. Матисс говорит, что хочет маму и папу, назад эту семью! Он сидит у дома и все время смотрит, когда они вернутся".

Раньше семья жила в квартире, рядом с которой Матисс уже годами ждет своих родителей. Когда парню было 17 лет, родители развелись, начали новую жизнь, и сын с особыми потребностями стал лишним. Таким образом и так непростое состояние здоровья Матисса пошатнулось еще больше.

Бабушка Матисса рассказывает, что помогала семье материально, когда все еще жили вместе: "А теперь такая благодарность, еще на меня жалуются в полицию, потому что я напоминаю ей, что она мать!"

Женщина рассказала, что после развода официальным опекуном Матисса стал отец, но он сыну не помогает, а мать, хоть и живет неподалеку, о сыне совсем не заботится.

"У Матисса пенсия 128 евро, ни копейки не получаю ни от матери, ни от отца. Ни вещей, ничего. Я на эти 128 евро его содержу. У него 14 мая был день рождения. Отец дал 20 евро. Раньше отец хоть что-то привозил, теперь нет", - рассказывает бабушка.

Бабушка устала и от надсмотра социальных сотрудников и сиротского суда, проверяющих условия жизни. Она говорит, что дает внуку все, что может, даже старается побаловать. В то же время она отмечает, что моложе не становится и беспокоится о будущем.

"Он меня не слушает. Встает и идет гулять, стоит у подъезда. Никогда, правда, не пропадал, к счастью, всегда возвращается домой".