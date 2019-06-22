Опасно: в Тарту два флага сорвали репетицию песенного праздника

Пресс-секретарь тартуского Певческого праздника Кристьян Голд сказал, что сильный ветер сорвал украшение с флагами и потому было решено его убрать. Очевидно, его не вернуть к начинающемуся в шесть часов празднику, однако по обоим концам эстрады будут развиваться флаги Ливонской губернии и Эстонии.