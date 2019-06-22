Слишком опасно: в Тарту два флага сорвали репетицию песенного праздника

Вечерняя репетиция Певческого праздника в Тарту прервалась почти на пятьдесят минут, когда пришлось в целях безопасности снять установленные на эстраде флаги Ливонии и Эстонии, передает Tartu Postimees.
Пресс-секретарь тартуского Певческого праздника Кристьян Голд сказал, что сильный ветер сорвал украшение с флагами и потому было решено его убрать. Очевидно, его не вернуть к начинающемуся в шесть часов празднику, однако по обоим концам эстрады будут развиваться флаги Ливонской губернии и Эстонии.
По словам хориста и журналиста Tartu Postimees Юри Саара, репетиция остановилась примерно в час.