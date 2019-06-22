Сб, 22.06.2019
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  • Слишком опасно: в Тарту два флага сорвали репетицию песенного праздника

Слишком опасно: в Тарту два флага сорвали репетицию песенного праздника

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Вечерняя репетиция Певческого праздника в Тарту прервалась почти на пятьдесят минут, когда пришлось в целях безопасности снять установленные на эстраде флаги Ливонии и Эстонии, передает Tartu Postimees.

Пресс-секретарь тартуского Певческого праздника Кристьян Голд сказал, что сильный ветер сорвал украшение с флагами и потому было решено его убрать. Очевидно, его не вернуть к начинающемуся в шесть часов празднику, однако по обоим концам эстрады будут развиваться флаги Ливонской губернии и Эстонии.

По словам хориста и журналиста Tartu Postimees Юри Саара, репетиция остановилась примерно в час.

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