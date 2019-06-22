Керсти Кальюлайд: успешно сохранять свободу стран Балтии возможно только при одном условии

Об этом BNS сообщила канцелярия президента, отметив, что Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вейонис возложили цветы и венки к могилам эстонских и латвийских солдат, погибших в сражении под Вынну.

«Свободу стран Балтии мы сможем успешно сохранить только сохраняя единство и развивая сотрудничество с нашими союзниками, так, как мы поступили и победили сто лет тому назад. Утром я вместе с президентом Вейонисом открыла памятник участникам сражения при Скангали, а затем возложили венки к подножию памятника героям Освободительной войны в Лиепае», - сообщила президент.

Во второй половине дня Кальюлайд вернется в Эстонию, где в Тарту примет участие в шествии по случаю Певческого праздника, будет присутствовать на благотворительном концерне Фонда Каролин Иллензеэр в поддержку ветеранов Сил обороны в тартуской церкви Яани и затем на главном концерте Тартуского Певческого праздника.