Сб, 22.06.2019
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Керсти Кальюлайд: успешно сохранять свободу стран Балтии возможно только при одном условии

Керсти Кальюлайд.

ФОТО: Remo Tõnismäe

Успешно сохранять свободу стран Балтии возможно только в тесном сотрудничестве, сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу в ходе своего визита в Цесис в Латвии.

Об этом BNS сообщила канцелярия президента, отметив, что Керсти Кальюлайд и президент Латвии Раймондс Вейонис возложили цветы и венки к могилам эстонских и латвийских солдат, погибших в сражении под Вынну.

«Свободу стран Балтии мы сможем успешно сохранить только сохраняя единство и развивая сотрудничество с нашими союзниками, так, как мы поступили и победили сто лет тому назад. Утром я вместе с президентом Вейонисом открыла памятник участникам сражения при Скангали, а затем возложили венки к подножию памятника героям Освободительной войны в Лиепае», - сообщила президент.

Во второй половине дня Кальюлайд вернется в Эстонию, где в Тарту примет участие в шествии по случаю Певческого праздника, будет присутствовать на благотворительном концерне Фонда Каролин Иллензеэр в поддержку ветеранов Сил обороны в тартуской церкви Яани и затем на главном концерте Тартуского Певческого праздника.

В воскресенье президент Кальюлайд примет парад ополчения Кайтселийт в честь Дня победы в Тарту.

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