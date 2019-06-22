Сб, 22.06.2019
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В воскресенье и понедельник в Эстонии будут вывешены государственные флаги

Флаг Эстонии.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

В воскресенье в честь Дня победы под Вынну будут вывешены государственные флаги, которые также будут развеваться в Иванову ночь и Иванов день.

23 июня, в День победы под Вынну вывешиваются государственные флаги, которые не снимают на время Ивановой ночи и оставляют вывешенными в Иванов день.

Флаги должны быть подняты не позднее восьми часов утра 23 июня и спущены в десять вечера 24 июня.  Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.

Государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.

В день победы отмечается годовщина победы эстонской армии над Балтийским Ландесвером и освобождения Цесиса (Вынну) от немецких войск 23 июня 1919 года.

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