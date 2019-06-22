В воскресенье и понедельник в Эстонии будут вывешены государственные флаги

23 июня, в День победы под Вынну вывешиваются государственные флаги, которые не снимают на время Ивановой ночи и оставляют вывешенными в Иванов день.

Флаги должны быть подняты не позднее восьми часов утра 23 июня и спущены в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.

Государственные флаги вывешиваются на всех жилых домах, коммерческих и офисных зданиях.