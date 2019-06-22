Картина дня: подробности поиска стрелка, исчезновение молодой женщины и важные изменения законов

Бабушка, которая помогла поймать убийцу таксиста

Своеобразный герой вчерашнего дня проживающая в Набала Линда, которая сообщила в полицию, где находится в тот же день рано утром в Таллинне стрелявший по таксистам и одного из них убивший Райво Юримяэ. Она помогла предотвратить другие трагические события. Читать далее...

Полиция: подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов

Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов — об этом заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани. Читать далее...

Подробности биографии стрелка: последние два месяца Райво работал таксистом

30-летний Райво Юримяэ и сам зарабатывал на хлеб, работая таксистом. Последние два месяца он трудился в Vaba Takso. Читать далее...

Ее жизни угрожает опасность: без вести пропала 28-летняя женщина

Фонд Kadunud («Пропавшие») просит у людей помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины. Жителей Эстонии просят обращать внимание на автомобили Renault. Читать далее...

Пять важных изменений законов, которые вступают в силу с 1 июля

С 1 июля этого года вступят в силу 25 правовых актов, из которых для предпринимателей самые важные — снижение акциза на алкоголь и переход на э-счета. Читать далее...

Вспышка норовируса в лагере: заразились семеро детей

Вчера вечером в Департамент здоровья сообщили о заболевании семерых находящихся в дневном лагере в Харьюмаа детей. Сегодня результаты лабораторного исследования показали у детей заражение норовирусом. Читать далее...

В ДТП с лосем погибла известная владелица кафе

В ночь на четверг в аварии, вызванной выбежавшим на дорогу лосем, погибла известная в Ида-Вирумаа владелица кафе Рита Липп. Читать далее...

До 40 градусов: на Европу надвигается аномальная жара

Часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов по Цельсию, сообщили синоптики, признав ожидаемую погоду беспрецедентным явлением. Читать далее...

Большая разница: смотрите, сколько одни и те же продукты стоят в Таллинне и Хельсинки