Картина дня: подробности поиска стрелка, важные изменения законов и тяжелая авария

Бабушка, которая помогла поймать убийцу таксиста

Своеобразный герой вчерашнего дня проживающая в Набала Линда, которая сообщила в полицию, где находится в тот же день рано утром в Таллинне стрелявший по таксистам и одного из них убивший Райво Юримяэ. Она помогла предотвратить другие трагические события. Читать далее...

Полиция: подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов

Полиции до сих пор не известны мотивы расстрела таксистов на улице Теллискиви в Таллинне в ночь на пятницу, однако все указывает на то, что подозреваемый сознательно выбрал своей целью именно таксистов — об этом заявил Пыхьяский префект Кристиан Яани. Читать далее...

Подробности биографии стрелка: последние два месяца Райво работал таксистом

30-летний Райво Юримяэ и сам зарабатывал на хлеб, работая таксистом. Последние два месяца он трудился в Vaba Takso. Читать далее...

Тяжелая авария в Харьюмаа: пострадали четыре человека

В деревне Падизе, Харьюмаа, полседьмого вечера произошла авария, в ходе которой столкнулись легковой автомобиль и фургон. Пострадали четыре человека. Читайте далее...

Пять важных изменений законов, которые вступают в силу с 1 июля

С 1 июля этого года вступят в силу 25 правовых актов, из которых для предпринимателей самые важные — снижение акциза на алкоголь и переход на э-счета. Читать далее...

Без вести пропавшая 28-летняя женщина найдена

Фонд Kadunud («Пропавшие») просил у людей помощи в поисках пропавшей в Ляэне-Харьюмаа в деревне Лайтсе 28-летней женщины. К настоящему моменту женщина вышла на связь и сообщила, что с ней все в порядке. Читайте далее...

Вспышка норовируса в лагере: заразились семеро детей

Вчера вечером в Департамент здоровья сообщили о заболевании семерых находящихся в дневном лагере в Харьюмаа детей. Сегодня результаты лабораторного исследования показали у детей заражение норовирусом. Читать далее...

В ДТП с лосем погибла известная владелица кафе

В ночь на четверг в аварии, вызванной выбежавшим на дорогу лосем, погибла известная в Ида-Вирумаа владелица кафе Рита Липп. Читать далее...

До 40 градусов: на Европу надвигается аномальная жара

Часть стран Западной Европы на следующей неделе столкнется с волной жары, температура воздуха может достигнуть 40 градусов по Цельсию, сообщили синоптики, признав ожидаемую погоду беспрецедентным явлением. Читать далее...

Большая разница: смотрите, сколько одни и те же продукты стоят в Таллинне и Хельсинки

Финские СМИ неоднократно писали, как в Таллинне цены выросли на того же уровня или стали даже выше, чем в Хельсинки. Составленный Институтом конъюнктуры анализ показывает, что данные утверждения неверны — таллиннские цены гораздо ниже. Читать далее...

Завтра в Эстонии существенно потеплеет

В ночь на воскресенье в Эстонии ясно или малооблачно, без осадков. Ветер западной четверти 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью 8..13, на побережье до 17°С. Читайте далее...

Копьеметатель Магнус Кирт обновил рекорд Эстонии

На соревнованиях по легкой атлетике Kuortane, проходящих в Центральной Финляндии, легкоатлет Магнус Кирт установил новый рекорд Эстонии в метании копья - 90 метров 61 сантиметр. Это на 27 сантиметров дальше предыдущего рекорда спортсмена. Читайте далее...

Эстонские шпажистки на ЧЕ по фехтованию заняли седьмое место

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах не смогла завоевать медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. Эстонские шпажистки заняли седьмое место. Читайте далее...

Галерея и видео: в Тарту стартовал Певческий праздник

Более 9000 хористов и музыкантов-инструменталистов прошли шествием с тартуской Ратушной площади до певческого поля, где в шесть часов начался тартуский Певческий праздник. Читайте далее...

Галерея: Volksawagen выехал наперерез Audi и спровоцировал аварию