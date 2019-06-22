Сб, 22.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Эстонские шпажистки на ЧЕ по фехтованию заняли седьмое место

Эстонские шпажистки на ЧЕ по фехтованию заняли седьмое место

Олимпийский турнир шпажисток в Рио. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах не смогла завоевать медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. Эстонские шпажистки заняли седьмое место, передает Rus.ERR.

Эстонская команда (Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Кристина Кууск и Катрина Лехис) в 1/8 финала легко победили сборную Великобритании (45:25), однако в четверьфинале потерпели крупное поражение от итальянок - 29:45.

Эстония продолжила борьбу за места и проиграла Украине со счетом 38:45. В поединке за седьмое место эстонские шпажистки взяли верх над командой Венгрии - 45:29.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ