Эстонские шпажистки на ЧЕ по фехтованию заняли седьмое место

Женская сборная Эстонии по фехтованию на шпагах не смогла завоевать медали в командных соревнованиях на чемпионате Европы в немецком Дюссельдорфе. Эстонские шпажистки заняли седьмое место, передает Rus.ERR.
Эстонская команда (Юлия Беляева, Ирина Эмбрих, Кристина Кууск и Катрина Лехис) в 1/8 финала легко победили сборную Великобритании (45:25), однако в четверьфинале потерпели крупное поражение от итальянок - 29:45.
Эстония продолжила борьбу за места и проиграла Украине со счетом 38:45. В поединке за седьмое место эстонские шпажистки взяли верх над командой Венгрии - 45:29.