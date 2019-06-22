Галерея и видео: в Тарту стартовал Певческий праздник

Все хористы, с которыми журналистам удалось пообщаться до начала шествия, хвалили репертуар тартуского Певческого праздники и выразили мнение, что праздник будет замечательным.

«Отменный репертуар и было здорово его разучивать», - сказала участника смешанного хора Лыунаской префектуры Chorus Menticum Мария Гоньяк.

«Разучивать репертуар всеобщего Певческого праздника, конечно, было сложнее, но попробуем справиться и с этим. В известном смысле сегодняшний праздник - разогрев перед всеобщим Певческом праздником в Таллинне, потому что тот значительно масштабнее», - отметила Вирве Варик, которая много лет поет в Ляхтеском женском хоре.

Певец из тартуского смешанного хора Hansa Тойво Ильвес считает, что если годами занимался пением и у хора сведущий дирижер, ничего чрезмерно сложного нет и в репертуаре всеобщего Певческого праздника.