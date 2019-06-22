Галерея и видео: в Тарту стартовал Певческий праздник

Более 9000 хористов и музыкантов-инструменталистов прошли шествием с тартуской Ратушной площади до певческого поля, где в шесть часов начался тартуский Певческий праздник, передает Tartu Postimees.
Все хористы, с которыми журналистам удалось пообщаться до начала шествия, хвалили репертуар тартуского Певческого праздники и выразили мнение, что праздник будет замечательным.
«Отменный репертуар и было здорово его разучивать», - сказала участника смешанного хора Лыунаской префектуры Chorus Menticum Мария Гоньяк.
«Разучивать репертуар всеобщего Певческого праздника, конечно, было сложнее, но попробуем справиться и с этим. В известном смысле сегодняшний праздник - разогрев перед всеобщим Певческом праздником в Таллинне, потому что тот значительно масштабнее», - отметила Вирве Варик, которая много лет поет в Ляхтеском женском хоре.
Певец из тартуского смешанного хора Hansa Тойво Ильвес считает, что если годами занимался пением и у хора сведущий дирижер, ничего чрезмерно сложного нет и в репертуаре всеобщего Певческого праздника.
«Песня есть песня, хотя в этом смысле песни всеобщего Певческого праздника сложнее, потому что они новые, здесь больше старых знакомых песен. В то же время перед предыдущим всеобщим Певческим праздником думали, что песни очень сложные, но в конце казалось, что они звучали даже лучше и дали больше эмоций, чем уже знакомые песни», - полагает Ильвес.