Пьяные пассажиры устроили дебош в самолете перед вылетом в Москву

Как рассказал собеседник агентства, сегодня на рейсе Ростов - Москва два пассажира, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вели себя неадекватно, на замечания экипажа не реагировали и проявляли агрессию.

В целях безопасности пассажиры были сняты с борта воздушного судна и занесены в черный список компании, отметили в "Азимуте".

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по СКФО "Интерфаксу" сообщили, что устроившие дебош пассажиры были доставлены в дежурную часть.