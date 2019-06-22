В Ида-Вирумаа восстановили уникальную железную дорогу

В местечке Авинурме в Ида-Вирумаа в субботу, 22 июня, открыли уникальную узкоколейную железную дорогу, полностью восстановленную местными энтузиастами, передает Rus.ERR.
За двадцать лет местным предпринимателям удалось построить не только километр пути, но и восстановить локомотив и несколько вагонов, на которых могут прокатиться все желающие.
95 лет назад в Авинурме появилась промежуточная станция железной дороги Сонда-Муствеэ, которая оказала позитивное влияние на развитие экономики региона.
По мнению местных жителей, узкоколейка как необычный объект должна привлечь туристов.
"Для местных жителей, если придут туристы, это означает новые рабочие места", - сказал местный предприниматель Энно Страусс.