Сб, 22.06.2019
Россия подтвердила, что заинтересована в том, чтобы был прямой поезд из Москвы в Таллинн. Таави Аас

В Ида-Вирумаа восстановили уникальную железную дорогу

Железная дорога. Иллюстративное фото.

ФОТО: Marianne Loorents

В местечке Авинурме в Ида-Вирумаа в субботу, 22 июня, открыли уникальную узкоколейную железную дорогу, полностью восстановленную местными энтузиастами, передает Rus.ERR.

За двадцать лет местным предпринимателям удалось построить не только километр пути, но и восстановить локомотив и несколько вагонов, на которых могут прокатиться все желающие.

95 лет назад в Авинурме появилась промежуточная станция железной дороги Сонда-Муствеэ, которая оказала позитивное влияние на развитие экономики региона.

По мнению местных жителей, узкоколейка как необычный объект должна привлечь туристов.

"Для местных жителей, если придут туристы, это означает новые рабочие места", - сказал местный предприниматель Энно Страусс.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ