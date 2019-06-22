Тяжелая авария в Харьюмаа: пострадали четыре человека

Сегодня в 18.30 в Центр тревоги сообщили об аварии на 22-м километре шоссе Кейла-Хаапсалу в деревне Падизе, где произошло столкновение легкового автомобиля и фургона. «По первоначальным данным, в ходе несчастного случая пострадали четыре человека», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

Свидетель аварии рассказал, что видел, как одного человека, который был весь в крови, положили на обочине дороги. «Женщина сидела рядом с ним. Он был весь черный и в крови. Зрелище было ужасное», - описал очевидец.