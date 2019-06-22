Финская полиция получила право выписывать штраф за вождение в нетрезвом виде прямо на дороге. Но от него можно и отказаться

Если алкометр полиции показал неутешительные цифры, получить штраф такой водитель теперь может прямо на месте. С начала июня в силу вступило положение, дающее полицейским право выписывать штрафы на дороге.

Ранее обвинение в вождении в нетрезвом виде отправлялось в уездный суд, который рассматривал вопрос о назначении штрафа и запрета на управление транспортным средством. В общей сложности этот процесс мог занимать до нескольких месяцев. Новая норма призвана упростить эту систему и снизить нагрузку на суды.

При этом за обвиняемым остается право отказаться от принятия штрафа прямо на дороге и пойти в суд. Если водитель соглашается со штрафом, он одновременно с этим отказывается от рассмотрения дела в судебной инстанции.