На Марсе обнаружили признаки жизни

Ученые запросили дополнительную информацию с марсохода. Они намерены провести новые эксперименты, чтобы подтвердить свои наблюдения. Результаты исследований ожидаются в понедельник, 24 июня.

Исследователи отмечают, что обнаруженный метан был произведен недавно, поскольку солнечный свет и химические реакции его разрушают. Однако они не исключают, что газ мог находиться внутри планеты миллионы лет, а теперь выходит через трещины.

В 2013 году марсоход уже находил метан в атмосфере Марса. Наблюдения, полученные на этой неделе, в три раза превышают уровень газа, зафиксированный шесть лет назад.

На Земле метан обычно производят живые организмы.