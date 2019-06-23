Вс, 23.06.2019
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У Валуева диагностировали опухоль мозга

Николай Валуев.

ФОТО: ALESSANDRO DELLA BELLA/AP

Бывший боксер-профессионал и депутат Госдумы Николай Валуев сообщил, что перенес две операции из-за опухоли мозга.

«Все, что у вас творится с головным мозгом, очень хрупкое и до сих пор не полностью изученное. Я это понимал. Я просто примеры знаю. Люди погибали с этим.

Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение.

Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол. Я помню, что я шутил что-то.

В итоге, дома профессор, который делал вторую операцию, тоже не смог полностью вычистить всю эту опухоль, потому что там проходят важнейшие сосуды головного мозга. Там уже рулетка. И он принял правильное решение. Все-таки не стал рисковать. Побеждена ли болезнь?  Нельзя так сказать. Мне приходится каждый месяц проходить терапию безусловно», – рассказал Валуев.

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