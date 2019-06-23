У Валуева диагностировали опухоль мозга

«Все, что у вас творится с головным мозгом, очень хрупкое и до сих пор не полностью изученное. Я это понимал. Я просто примеры знаю. Люди погибали с этим.

Дело в том, что заболевание условно смертельное. Его надо как можно быстрее локализовать. Оттягивание проблемы будет сулить только ухудшение.

Я не могу сказать, что я героем ложился на операционный стол. Я помню, что я шутил что-то.