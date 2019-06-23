Американский хореограф обвинила Глейхенгауза в плагиате ее постановки для программы Загитовой

Глейхенгауз поставил Загитовой показательный номер на песню Билли Айлиш Bad Guy. Об этом он объявил 18 мая на своей странице в инстаграме.

Гомез поставила танец на эту же песню еще 11 апреля.

«Тот случай, когда моя постановка танца на Bad Guy была украдена и показана по национальному телевидению. Даниил Глейхенгауз, я польщена, что вы так вдохновились моей работой, но в следующий раз вместо того, чтобы воровать, наймите меня и купите билет в Японию», – написала Гомез.

После этого Глейхенгауз удалил все ответы пользователей к своей записи о постановке программы и запретил комментирование.