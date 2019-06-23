США по указу Трампа совершили кибератаку на ракетные системы Ирана

Киберкомандование США готовило эту атаку "неделями, если не месяцами", процесс координировали ЦРУ США и сотрудники военного ведомства, специализирующиеся на Ближнем Востоке, пишет WP. Атака была совершена в ночь на 21 июня, она нарушила работу иранских систем, передает Deutsche Welle.

О проведении Соединенными Штатами кибератаки также сообщают Yahoo News и AP. Представители Белого дома и киберкомандования США от комментариев отказались.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отменял приказ о нанесении удара по Ирану, а только приостановил его. "Я никогда не отменял приказ об ударе против Ирана, как некорректно написали некоторые. Я просто остановил его выполнение в этот момент", - написал Трамп в своем Twitter в воскресенье, 23 июня.

В последние дни угроза военного конфликта в регионеусилилась из-за произошедших 13 июня предполагаемых нападений на два нефтяных танкера в Оманском заливе.Вашингтон обвинил в нападении Тегеран.