Вс, 23.06.2019
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  • Не потянули: «Барселона» отказалась от трансфера голландского суперталанта

Не потянули: «Барселона» отказалась от трансфера голландского суперталанта

Matthijs de Ligt.

ФОТО: David Klein / ZUMAPRESS.com

Защитник «Аякса» Маттейс де Лигт не перейдет в «Барселону», передает Marca.

Каталонский клуб отказался от трансфера 19-летнего футболиста, решив не идти на его условия. Общие траты на переход голландского игрока превысили бы 200 миллионов евро.

Де Лигт хотел зарабатывать 12 миллионов евро в год после уплаты налогов («Барселоне» это бы обошлось в 120 миллионов евро за пять лет), трансфер бы обошелся в 75 миллионов евро плюс бонусы, также 20% от суммы сделки хотел Мино Райола, агент игрока.

«Барса» не намерена столько тратить, о чем и сообщила де Лигту. У каталонцев четыре центральных защитника и нет нужны в срочном приобретении еще одного.

Сообщалось, что аналогичные условия Райола обсуждает с «Ювентусом». Туринский клуб и «ПСЖ» остаются претендентами на де Лигта.

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