Юри Ратас: наша обороноспособность реальна

«Освободительная война стала боевым крещением молодого эстонского государства. Сегодня мы собрались здесь, чтобы с благодарностью вспомнить утраченные в ее ходе жизни и перенесенные тяготы», - сказал Ратас на церемонии возложения венков к монументу победы в Освободительной войне в Тарту.

По словам Ратаса, сегодня исполняется 100 лет со дня, когда эстонские войска в решающем сражении под Цесисом (Вынну) одержали победу над Балтийским Ландесвером, и именно это сражение стало поводом для всенародного праздника победы. По его словам, начало традиции положил генерал Эрнст Пыдер, герой Освободительной войны родом из Тарту, который отдал приказ поднимать флаги в городах и деревнях и проводить военные парады в местных гарнизонах.

«Сегодняшний парад отлично демонстрирует масштаб защищающей наших людей сетки безопасности. На параде мы видим стоящими бок о бок добровольцев из Кайтселийта и профессиональных военных Сил обороны, охраняющих внутреннюю безопасность полицейских и пограничников, спасателей, тюремных охранников и помощников полицейских, как наших соотечественников, так и многочисленных союзников и партнеров», - сказал премьер-министр.