Юри Ратас: наша обороноспособность реальна

По словам премьер-министра Юри Ратаса, День победы — праздничный день, но воля эстоноземельцев к обороне, их вера в свои способности и союзников проявляются именно в повседневной работе по развитию государственной обороны и поддержанию безопасности.
«Освободительная война стала боевым крещением молодого эстонского государства. Сегодня мы собрались здесь, чтобы с благодарностью вспомнить утраченные в ее ходе жизни и перенесенные тяготы», - сказал Ратас на церемонии возложения венков к монументу победы в Освободительной войне в Тарту.
По словам Ратаса, сегодня исполняется 100 лет со дня, когда эстонские войска в решающем сражении под Цесисом (Вынну) одержали победу над Балтийским Ландесвером, и именно это сражение стало поводом для всенародного праздника победы. По его словам, начало традиции положил генерал Эрнст Пыдер, герой Освободительной войны родом из Тарту, который отдал приказ поднимать флаги в городах и деревнях и проводить военные парады в местных гарнизонах.
«Сегодняшний парад отлично демонстрирует масштаб защищающей наших людей сетки безопасности. На параде мы видим стоящими бок о бок добровольцев из Кайтселийта и профессиональных военных Сил обороны, охраняющих внутреннюю безопасность полицейских и пограничников, спасателей, тюремных охранников и помощников полицейских, как наших соотечественников, так и многочисленных союзников и партнеров», - сказал премьер-министр.
По его словам, воля эстоноземельцев к обороне, их вера в свои способности и союзников проявляются именно в повседневной работе по развитию государственной обороны и поддержанию безопасности. «Нам определенно еще многое предстоит сделать, но наша обороноспособность реальна и серьезна. Наша воля к обороне, готовность эстоноземельцев беречь и защищать свою родину и свой дом, крайне высоки», - заявил Ратас.