Вс, 23.06.2019
Я не вымогал у Тедера взяток и не брал их, что бы он ни говорил. Эдгар Сависаар
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  • Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

В субботу поздно вечером полицейский патруль преследовал в Вильянди черный микроавтобус, который привлек внимание подозрительной манерой езды. Когда водителю был дан знак остановиться, он увеличил скорость и проехал по бордюру и газону. В конце концов он остановился на предназначенном для пешеходов бульваре Хийе, передает Sakala.

Водителя сразу заставили дунуть в алкотестер. По словам находившегося на месте происшествия репортера Sakala, алкотестер показал опьянение более чем в 2,5 промилле, что является очень тяжелой степенью опьянения.

Патрульный полицейский Витали Вахтрамяэ сказал на месте происшествия, что это первоначальный показатель, который может измениться в ходе дальнейших измерений.

"Не знаю, куда он хотел ехать", - ответил полицейский на вопрос, собирался ли мужчина ехать по предназначенной для пешеходов дороге.

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