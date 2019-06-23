Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

В субботу поздно вечером полицейский патруль преследовал в Вильянди черный микроавтобус, который привлек внимание подозрительной манерой езды. Когда водителю был дан знак остановиться, он увеличил скорость и проехал по бордюру и газону. В конце концов он остановился на предназначенном для пешеходов бульваре Хийе, передает Sakala.