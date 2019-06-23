Галерея: вдрызг пьяный водитель устроил гонки с полицией

В субботу поздно вечером полицейский патруль преследовал в Вильянди черный микроавтобус, который привлек внимание подозрительной манерой езды. Когда водителю был дан знак остановиться, он увеличил скорость и проехал по бордюру и газону. В конце концов он остановился на предназначенном для пешеходов бульваре Хийе, передает Sakala.
Водителя сразу заставили дунуть в алкотестер. По словам находившегося на месте происшествия репортера Sakala, алкотестер показал опьянение более чем в 2,5 промилле, что является очень тяжелой степенью опьянения.
Патрульный полицейский Витали Вахтрамяэ сказал на месте происшествия, что это первоначальный показатель, который может измениться в ходе дальнейших измерений.
"Не знаю, куда он хотел ехать", - ответил полицейский на вопрос, собирался ли мужчина ехать по предназначенной для пешеходов дороге.