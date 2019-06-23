Эксперты предупредили о влиянии изменения климата на культурное наследие

На встрече в Афинах ученые и политики обсуждали угрозы всемирному наследию для прогнозирования, измерения и противодействия последствиям изменения климата. Они также хотят включить проблему в повестку дня саммита ООН по изменению климата в сентябре в Нью-Йорке.

Директор музея Акрополь Димитриос Пандермалис отметил, что, хотя экологический ущерб всегда был проблемой для памятников, эти угрозы в настоящее время быстро усиливаются.

«Масштаб вещей различен и разрушение может быть необратимым», - сказал он.

Межправительственная группа экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата в октябре предупредила, что если потепление продолжится нынешними темпами, оно приведет к катастрофическому росту на три-четыре градуса Цельсия, и предотвращение глобального хаоса потребует серьезных изменений.

«Изменение климата угрожает нашему будущему, а также нашему наследию - как естественному, так и культурному, - отметил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш перед встречей, - Экстремальные погодные явления и изменение климата требуют платы за древние памятники и места».

Афинский саммит призвал выделить больше ресурсов для оценки рисков и смягчения последствий изменения климата, как в случае с климатическими прогнозами.

Конференция также подчеркнула проблемы сохранения подводного наследия, такого как кораблекрушения.